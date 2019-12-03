Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер награжден баварским орденом «За Заслуги». Орден является знаком признательности за выдающийся вклад в развитие Баварии и баварского народа. Награда вручается с 1957 года.

Мюллер всю карьеру провел в «Баварии». Его контракт рассчитан до лета 2021 года. В 15 играх текущего сезона он забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.