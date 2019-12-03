Мюллер награжден баварским орденом «За заслуги»
18:05
Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер награжден баварским орденом «За Заслуги». Орден является знаком признательности за выдающийся вклад в развитие Баварии и баварского народа. Награда вручается с 1957 года.
Мюллер всю карьеру провел в «Баварии». Его контракт рассчитан до лета 2021 года. В 15 играх текущего сезона он забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.
Thomas M?ller erh?lt den Bayerischen Verdienstorden! ?— FC Bayern M?nchen (@FCBayern) December 3, 2019
? https://t.co/Nc6zSDrZUr@esmuellert_ #FCBayern pic.twitter.com/qmUnDdQLWf
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