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«Мы слишком рано убираем ногу с педали газа». Горецка — о матче с «Гертой»

08:00
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Полузащитник «Баварии» Леон Горецка сказал, что победа над «Гертой» (4:3) в третьем туре бундеслиги далась его команде непросто.

«Это была настоящая трудовая победа, — цитирует футболиста официальный сайт клуба. — В текущей ситуации, после последних успехов, мы, наверное, слишком рано убираем ногу с педали газа. После перерыва на матчи сборных мы вернемся со свежими мыслями и снова обретем легкость на поле».

В составе победителей покер сделал Роберт Левандовски.

Бавария — Герта

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/2020/10/stimmen-zum-bundesliga-heimspiel-gegen-hertha-bsc

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