Полузащитник «Баварии» Леон Горецка сказал, что победа над «Гертой» (4:3) в третьем туре бундеслиги далась его команде непросто.

«Это была настоящая трудовая победа, — цитирует футболиста официальный сайт клуба. — В текущей ситуации, после последних успехов, мы, наверное, слишком рано убираем ногу с педали газа. После перерыва на матчи сборных мы вернемся со свежими мыслями и снова обретем легкость на поле».

В составе победителей покер сделал Роберт Левандовски.