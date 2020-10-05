«Мы слишком рано убираем ногу с педали газа». Горецка — о матче с «Гертой»
08:00
Полузащитник «Баварии» Леон Горецка сказал, что победа над «Гертой» (4:3) в третьем туре бундеслиги далась его команде непросто.
«Это была настоящая трудовая победа, — цитирует футболиста официальный сайт клуба. — В текущей ситуации, после последних успехов, мы, наверное, слишком рано убираем ногу с педали газа. После перерыва на матчи сборных мы вернемся со свежими мыслями и снова обретем легкость на поле».
В составе победителей покер сделал Роберт Левандовски.
Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/ru/news/2020/10/stimmen-zum-bundesliga-heimspiel-gegen-hertha-bsc