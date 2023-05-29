«Милан» может подписать Маркуса Тюрама в статусе свободного агента

«Милан» заинтересован в форварде «Боруссии» их Менхенгладбаха Маркусе Тюраме, утверждает Corriere dello Sport.

У 25-летнего форварда летом истекает контракт с немецким клубом.

В текущем сезоне Тюрам провел 32 матча во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 32 миллиона евро.