Беллингема признали лучшим игроком сезона в бундеслиге

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем признан лучшим игроком сезона в чемпионате Германии, сообщается на официальном сайте лиги.

В прошедшем сезоне 19-летний полузащитник провел 31 матч в бундеслиге, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. «Боруссия» завершила сезон на втором месте, упустив чемпионство после ничьей с «Майнцем» (2:2) в последнем туре.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе англичанин официально станет игроком «Реала».