Маттеус не считает Коло-Муани идеальным нападающим для «Баварии»

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус оценил возможное приобретение мюнхенцами форварда «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани.

«Полагаю, что «Бавария» хочет подписать звездного форварда, который будет гарантированно забивать по 25-30 голов за сезон, — цитирует Sky Sport Germany Маттеуса. — Мне не кажется, что Коло-Муани — идеальный вариант для нападения. Хотя он подошел бы клубу и помог команде».

По мнению ветерана, главному тренеру «Баварии» Томасу Тухелю нужен форвард другого формата — физически сильный.

«Такой игрок, который вообще не будет играть на флангах, но при этом сможет реализовывать каждый второй голевой шанс. Этот нападающий должен активно участвовать в прессинге. Подписание подобного игрока станет важной задачей для руководства команды», — сказал Маттеус.

В текущем сезоне Коло-Муани провел 40 матчей за «Айнтрахт» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 14 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего француза в 65 миллионов евро.