Маттеус не считает Коло-Муани идеальным нападающим для «Баварии»
Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус оценил возможное приобретение мюнхенцами форварда «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани.
«Полагаю, что «Бавария» хочет подписать звездного форварда, который будет гарантированно забивать по 25-30 голов за сезон, — цитирует Sky Sport Germany Маттеуса. — Мне не кажется, что Коло-Муани — идеальный вариант для нападения. Хотя он подошел бы клубу и помог команде».
По мнению ветерана, главному тренеру «Баварии» Томасу Тухелю нужен форвард другого формата — физически сильный.
«Такой игрок, который вообще не будет играть на флангах, но при этом сможет реализовывать каждый второй голевой шанс. Этот нападающий должен активно участвовать в прессинге. Подписание подобного игрока станет важной задачей для руководства команды», — сказал Маттеус.
В текущем сезоне Коло-Муани провел 40 матчей за «Айнтрахт» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 14 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего француза в 65 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|30
|18
|8
|4
|81-33
|62
|
2
|Боруссия Д
|30
|19
|4
|7
|67-40
|61
|
3
|Унион Б
|30
|16
|8
|6
|44-31
|56
|
4
|Фрайбург
|30
|16
|8
|6
|46-37
|56
|
5
|РБ Лейпциг
|30
|16
|6
|8
|54-37
|54
|
6
|Байер
|30
|14
|6
|10
|53-41
|48
|
7
|Вольфсбург
|30
|12
|10
|8
|54-37
|46
|
8
|Майнц
|30
|12
|9
|9
|49-43
|45
|
9
|Айнтрахт Ф
|30
|11
|10
|9
|50-46
|43
|
10
|Боруссия М
|30
|9
|9
|12
|44-48
|36
|
11
|Кельн
|30
|8
|11
|11
|40-48
|35
|
12
|Вердер
|30
|10
|5
|15
|48-58
|35
|
13
|Аугсбург
|30
|8
|7
|15
|39-55
|31
|
14
|Хоффенхайм
|30
|8
|5
|17
|39-51
|29
|
15
|Штутгарт
|30
|6
|10
|14
|38-52
|28
|
16
|Бохум
|30
|8
|4
|18
|33-67
|28
|
17
|Шальке
|30
|6
|9
|15
|28-57
|27
|
18
|Герта
|30
|5
|7
|18
|35-61
|22
|5.05
|21:30
|
Майнц – Шальке
|- : -
|6.05
|16:30
|
Аугсбург – Унион Б
|- : -
|6.05
|16:30
|
Боруссия М – Бохум
|- : -
|6.05
|16:30
|
Фрайбург – РБ Лейпциг
|- : -
|6.05
|16:30
|
Герта – Штутгарт
|- : -
|6.05
|16:30
|
Хоффенхайм – Айнтрахт Ф
|- : -
|6.05
|19:30
|
Вердер – Бавария
|- : -
|7.05
|16:30
|
Байер – Кельн
|- : -
|7.05
|18:30
|
Боруссия Д – Вольфсбург
|- : -
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|13
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|13
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|12
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Ко Итакура
Боруссия М
|21
|2
|1
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|27
|1
|2
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|26
|1
|6