Судья матча чемпионата Германии «Унион» — «Вольфсбург» прервал игру в концовке первого тайма. Причиной стал оскобительный баннер в адрес президента «Хоффенхайма» Дитмара Хоппа.

Фанаты «Униона» вывесили баннер с надписью: «Коллективные наказания отменены в 2017 году и теперь их использует Дитмар Хопп. Два шага назад. Пошел на..., Немецкий футбольный союз».

Накануне был прерван матч «Хоффенхайм» — «Бавария» (0:6) по той же причине. Игроки мюнхенцев попросили болельщиков убрать баннер в адрес Хоппа, а после возобновления встречи команды десять минут пасовали друг другу мяч, не предпринимая атак.