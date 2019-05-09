Мартинес может пропустить матч с "Лейпцигом"

Полузащитник "Баварии" Хави Мартинес может пропустить матч 33-го тура чемпионата Германии с "Лейпцигом". Об этом сообщил главный тренер мюнхенцев Нико Ковач.

В среду испанец на тренировке получил удар по икроножной мышце. Он может не успеть восстановиться к матчу.

- В последних гостевых матчах он играл очень важную роль, так как нам приходилось быстро реагировать на переключение соперника из обороны в атаку, - приводит пресс-служба клуба слова Ковача.

После 32-х туров "Бавария" набрала 74 очка. Она опережает идущую на втором месте дортмундскую "Боруссию" на 4 очка.

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