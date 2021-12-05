Марко Розе о матче с «Баварией»: «В ситуации с Ройсом был чистый пенальти»
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе выразил недовольство работой арбитра Феликса Цвайера в матче 14-го тура бундеслиги против «Баварии» (2:3).
«Мы все видели, что произошло, — сказал Розе в интервью Sky Sport после матча. — В моменте с Ройсом был чистый пенальти. Ситуация с игрой рукой Матса Хуммельса как минимум спорная. Очень жаль. Господин Цвайер может поработать еще на нескольких матчах «Боруссии». Он может поставить еще несколько препятствий на нашем пути».
В составе победителей дубль сделал Роберт Левандовски. Решающий мяч он забил с пенальти, назначенного после консультации с ВАР. Марко Розе был удален за протесты против этого решения.
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