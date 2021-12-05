Нагельсманн: «Бавария» заслужила победу над «Боруссией»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн подвел итоги матча 14-го тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии» (3:2).

«В конце концов, мы заслужили победу. У нас не было хорошего начала, хотя мы были очень хороши и имели чрезвычайно большое количество моментов. Конечно, «Дортмунд» был опасен, но, за исключением одного момента, мы все держали под контролем. Вот почему мы должны лидировать после первого тайма. Во второй половине встречи мы не так хорошо начали, но снова нашли себя и затем продолжили контролировать ситуацию», — приводит слова Нагельсманна официальный сайт клуба.

«Бавария» набрала 34 очка и лидирует в турнирной таблице. У «Боруссии» 30 очков и второе место.