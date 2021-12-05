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Нагельсманн: «Бавария» заслужила победу над «Боруссией»

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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн подвел итоги матча 14-го тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии» (3:2).

«В конце концов, мы заслужили победу. У нас не было хорошего начала, хотя мы были очень хороши и имели чрезвычайно большое количество моментов. Конечно, «Дортмунд» был опасен, но, за исключением одного момента, мы все держали под контролем. Вот почему мы должны лидировать после первого тайма. Во второй половине встречи мы не так хорошо начали, но снова нашли себя и затем продолжили контролировать ситуацию», — приводит слова Нагельсманна официальный сайт клуба.

«Бавария» набрала 34 очка и лидирует в турнирной таблице. У «Боруссии» 30 очков и второе место.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
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Матч завершен

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Сергей Разин все материалы автора

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