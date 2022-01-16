Марко Розе: «Мы хотим выиграть бундеслигу»

Марко Розе заявил о желании «Боруссии» выиграть бундеслигу в этом году

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе высказался о целях команды после победного матча над «Фрайбургом» (5:1) в 19-м туре бундеслиги.



«В прошлом году все говорили, что бундеслига скучная. Так и есть, мы играли не в равных условиях. Сейчас у нас всего три очка отставания. Мы намерены выиграть чемпионат Германии. Но «Бавария» проводит отличный сезон», — цитирует Розе Kicker.de.

«Боруссия» в 19 матчах бундеслиги набрала 40 очков и расположилась на 2-м месте, «Бавария» (46) лидирует в таблице.