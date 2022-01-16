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Сегодня, 07:47

Марко Розе: «Мы хотим выиграть бундеслигу»

Марко Розе заявил о желании «Боруссии» выиграть бундеслигу в этом году
Виктория Кравченко

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе высказался о целях команды после победного матча над «Фрайбургом» (5:1) в 19-м туре бундеслиги.

«В прошлом году все говорили, что бундеслига скучная. Так и есть, мы играли не в равных условиях. Сейчас у нас всего три очка отставания. Мы намерены выиграть чемпионат Германии. Но «Бавария» проводит отличный сезон», — цитирует Розе Kicker.de.

«Боруссия» в 19 матчах бундеслиги набрала 40 очков и расположилась на 2-м месте, «Бавария» (46) лидирует в таблице.

Источник: https://www.kicker.de/

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Тоттенхэм
Арсенал

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
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Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
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Манчестер Сити 1
Челси 0
Матч завершен

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
ФК Боруссия (Дортмунд)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 19 15 1 3 61-18 46
2
 Боруссия Д 19 13 1 5 49-29 40
3
 Байер 19 9 5 5 44-31 32
4
 РБ Лейпциг 19 8 4 7 36-23 28
5
 Хоффенхайм 19 9 4 6 39-29 31
6
 Фрайбург 19 8 6 5 31-23 30
7
 Майнц 19 8 3 8 27-21 27
8
 Унион Б 19 8 7 4 27-24 31
9
 Айнтрахт Ф 18 7 6 5 29-27 27
10
 Кельн 19 7 7 5 30-32 28
11
 Арминия 18 3 8 7 16-24 17
12
 Боруссия М 19 6 4 9 25-35 22
13
 Бохум 19 7 2 10 17-27 23
14
 Штутгарт 19 4 6 9 22-33 18
15
 Аугсбург 18 4 6 8 18-29 18
16
 Вольфсбург 19 6 3 10 17-30 21
17
 Герта 19 6 4 9 21-38 22
18
 Гр. Фюрт 18 1 3 14 13-49 6
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
14.01 22:30
Боруссия Д – Фрайбург
 5 : 1
15.01 17:30
Вольфсбург – Герта
 0 : 0
15.01 17:30
Кельн – Бавария
 0 : 4
15.01 17:30
Майнц – Бохум
 1 : 0
15.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 2 : 1
15.01 17:30
Штутгарт – РБ Лейпциг
 0 : 2
15.01 20:30
Боруссия М – Байер
 1 : 2
16.01 17:30
Аугсбург – Айнтрахт Ф
 - : -
16.01 19:30
Арминия – Гр. Фюрт
 - : -
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Роберт Левандовски

Бавария

 23
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

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П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

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Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

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Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 16 1 1
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 15 1 4
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 15 1 3
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