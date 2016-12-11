10:53 11 декабря | ФУТБОЛ — Германия

Марио Гомес: "Проигрывать со счетом 0:5 удручающе"

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Нападающий "Вольфсбурга" Марио Гомес назвал удручающим поражение от "Баварии" в матче 14-го тура чемпионата Германии (0:5). Зелено-белые рассчитывали хотя бы на ничью во вчерашней встрече.

- Проигрывать с таким счетом удручающе, - цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Гомеса. - Мы рассчитывали если не на победу, то хотя бы на ничью. К сожалению, нам не удалось зацепиться за очки. Пропущенные голы отражают ситуацию, в которой мы находимся. "Бавария" победила заслуженно.

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2016/12/stimmen-nach-dem-wolfsburg-spiel

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