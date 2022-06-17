Стало известно, сколько «Бавария» заплатит «Ливерпулю» за Мане

«Бавария» заплатит «Ливерпулю» за Мане почти 50 миллионов евро

Стало известно, сколько «Бавария» заплатит «Ливерпулю» за нападающего Садио Мане.

По данным Sky Sports, немецкий клуб заплатит за 30-летнего сенегальца 42,5 миллиона фунтов, почти 50 миллионов евро. Эта сумма соответствует запросам «Ливерпуля».

Ранее сообщалось, что в ближайшее время между сторонами пройдет новый раунд переговоров, на котором должны быть утверждены последние детали. «Бавария» уже подготовила контракт на три года.

Мане выступает за «Ливерпуль» с июля 2016 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 23 гола и сделал 5 результативных передач в 51 матче за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 80 миллионов евро.