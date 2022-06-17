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Сегодня, 17:28

Стало известно, сколько «Бавария» заплатит «Ливерпулю» за Мане

«Бавария» заплатит «Ливерпулю» за Мане почти 50 миллионов евро
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Садио Мане.
Фото AFP

Стало известно, сколько «Бавария» заплатит «Ливерпулю» за нападающего Садио Мане.

По данным Sky Sports, немецкий клуб заплатит за 30-летнего сенегальца 42,5 миллиона фунтов, почти 50 миллионов евро. Эта сумма соответствует запросам «Ливерпуля».

Ранее сообщалось, что в ближайшее время между сторонами пройдет новый раунд переговоров, на котором должны быть утверждены последние детали. «Бавария» уже подготовила контракт на три года.

Мане выступает за «Ливерпуль» с июля 2016 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 23 гола и сделал 5 результативных передач в 51 матче за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 80 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1537799636315955200?s=20&t=SE1IHlCGJEYNN6P54ps8lA
Садио Мане
Футбол
ФК Бавария
ФК Ливерпуль
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10
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
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 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
6.08 00:00
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6.08 00:00
Боруссия М – Хоффенхайм
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Бохум – Майнц
 - : -
6.08 00:00
Боруссия Д – Байер
 - : -
6.08 00:00
Кельн – Шальке
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 - : -
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