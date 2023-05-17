Алонсо: «Я остаюсь в «Байере». Я очень доволен командой и клубом!»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо заявил, что не планирует покидать свой клуб. Он отметил, что доволен своим положением в команде.

Сообщалось, что летом 2023 года 41-летний специалист возглавит «Тоттенхэм».

«Да, я остаюсь. Я очень доволен командой и клубом!» — сказал Алонсо, чьи слова приводит журналист Патрик Бергер.

Действующий контракт Алонсо с «Байером» рассчитан до конца сезона-2023/24. Клуб занимает седьмое место в турнирной таблице бундеслиги.