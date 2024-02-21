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21 февраля, 04:12

Деменко: «Зидан — лучшее решение для «Баварии», в этом я уверен»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко считает, что «Бавария» в этом сезоне не станет чемпионом Германии.

«В чемпионате Германии хочется похвалить «Байер». Никто не ждал, что они создадут такую конкуренцию. Говорят, что в «Баварии» игроки чуть ли не дрались с представителем тренерского штаба. Видно, что в команде не все в порядке. И это отражается на игре. В этом году «Бавария» уже не станет чемпионом. По крайней мере, мне бы этого хотелось. Я болею за «Байер». Очень хочется, чтобы уже кто-то выиграл чемпионат помимо «Баварии». В том году мюнхенцы уже чудом стали чемпионами. Второй год подряд чудо случаться не должно. Так что пора прервать гегемонию.

Сейчас в «Баварии» обсуждается кандидатура Зидана. Это лучшее решение, в этом я уверен. Он — огромный авторитет, и это сыграет на плюс и футболистам. Так что это самый оптимальный вариант. «Бавария» — очень сильная команда. Тухель просто стал много брать на себя после победы в Лиге чемпионов, как мне кажется. То есть он начинает переоценивать собственные возможности. Пытается делать от него не зависящее. Такое бывает, когда после крупной победы самооценка поднимается. В таких случаях, наверное, нужна какая-то пауза и встряска», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Деменко.

После 22 туров «Бавария» идет на 2-м месте в бундеслиге, отставая от лидирующего «Байера» на 8 очков.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/32/1005575777_demenko_tuhel_prosto_stal_mnogo_brat_na_sebya_posle_pobedyi_v_lige_chempionov
Максим Деменко
Футбол
ФК Бавария
ФК Байер
Томас Тухель
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Вторая бундеслига впервые опередила высший дивизион по посещаемости стадионов за тур

Тухель покинет «Баварию» в конце сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 23 19 4 0 59-16 61
2
 Бавария 23 17 2 4 63-26 53
3
 Штутгарт 23 15 2 6 52-29 47
4
 Боруссия Д 23 11 8 4 46-30 41
5
 РБ Лейпциг 23 12 4 7 49-30 40
6
 Айнтрахт Ф 23 8 10 5 36-30 34
7
 Хоффенхайм 23 8 6 9 41-43 30
8
 Вердер 23 8 6 9 32-35 30
9
 Фрайбург 23 8 5 10 30-42 29
10
 Хайденхайм 23 7 7 9 33-40 28
11
 Аугсбург 23 6 8 9 33-41 26
12
 Боруссия М 23 6 7 10 41-45 25
13
 Вольфсбург 23 6 7 10 28-36 25
14
 Унион Б 23 7 4 12 23-37 25
15
 Бохум 23 5 10 8 28-46 25
16
 Кельн 23 3 8 12 16-37 17
17
 Майнц 23 2 9 12 18-37 15
18
 Дармштадт 23 2 7 14 24-52 13
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.03 22:30
Фрайбург – Бавария
 - : -
2.03 17:30
Бохум – РБ Лейпциг
 - : -
2.03 17:30
Дармштадт – Аугсбург
 - : -
2.03 17:30
Хайденхайм – Айнтрахт Ф
 - : -
2.03 17:30
Майнц – Боруссия М
 - : -
2.03 17:30
Унион Б – Боруссия Д
 - : -
2.03 20:30
Вольфсбург – Штутгарт
 - : -
3.03 17:30
Кельн – Байер
 - : -
3.03 19:30
Хоффенхайм – Вердер
 - : -
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 27
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 18
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 16
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 9
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 9
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 19 2 6
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 19 1 2
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 16 1 0
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