Вторая бундеслига впервые опередила высший дивизион по посещаемости стадионов за тур

Вторая бундеслига впервые опередила высший дивизион по посещаемости стадионов за тур, утверждает Kicker.

9 матчей второго дивизиона в 22-м туре посетили 284 643 зрителя.

Больше всего болельщиков было на встрече «Шальке» — «Веэна» (1:0), который собрал на трибунах 60 542 зрителей.

Первая бундеслига собрала на матчах тура 261 099 зрителей, а самым посещаемым матчем стала встреча «Кельна» и «Вердера» (50 000).