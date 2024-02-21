Тухель покинет «Баварию» в конце сезона
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель покинет свой пост, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
По сведениям источника, стороны договорились о том, что 50-летний немец покинет команду после окончания сезона. В ближайшее время клуб объявит об этом публично.
После 22 матчей «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в своем активе 50 очков. Мюнхенцы отстают от лидирующего «Байера» на 8 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|23
|19
|4
|0
|59-16
|61
|
2
|Бавария
|23
|17
|2
|4
|63-26
|53
|
3
|Штутгарт
|23
|15
|2
|6
|52-29
|47
|
4
|Боруссия Д
|23
|11
|8
|4
|46-30
|41
|
5
|РБ Лейпциг
|23
|12
|4
|7
|49-30
|40
|
6
|Айнтрахт Ф
|23
|8
|10
|5
|36-30
|34
|
7
|Хоффенхайм
|23
|8
|6
|9
|41-43
|30
|
8
|Вердер
|23
|8
|6
|9
|32-35
|30
|
9
|Фрайбург
|23
|8
|5
|10
|30-42
|29
|
10
|Хайденхайм
|23
|7
|7
|9
|33-40
|28
|
11
|Аугсбург
|23
|6
|8
|9
|33-41
|26
|
12
|Боруссия М
|23
|6
|7
|10
|41-45
|25
|
13
|Вольфсбург
|23
|6
|7
|10
|28-36
|25
|
14
|Унион Б
|23
|7
|4
|12
|23-37
|25
|
15
|Бохум
|23
|5
|10
|8
|28-46
|25
|
16
|Кельн
|23
|3
|8
|12
|16-37
|17
|
17
|Майнц
|23
|2
|9
|12
|18-37
|15
|
18
|Дармштадт
|23
|2
|7
|14
|24-52
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|1.03
|22:30
|
Фрайбург – Бавария
|- : -
|2.03
|17:30
|
Бохум – РБ Лейпциг
|- : -
|2.03
|17:30
|
Дармштадт – Аугсбург
|- : -
|2.03
|17:30
|
Хайденхайм – Айнтрахт Ф
|- : -
|2.03
|17:30
|
Майнц – Боруссия М
|- : -
|2.03
|17:30
|
Унион Б – Боруссия Д
|- : -
|2.03
|20:30
|
Вольфсбург – Штутгарт
|- : -
|3.03
|17:30
|
Кельн – Байер
|- : -
|3.03
|19:30
|
Хоффенхайм – Вердер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|27
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|18
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|16
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|9
|
|
Флориан Вирц
Байер
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|19
|2
|6
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|19
|1
|2
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|16
|1
|0
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