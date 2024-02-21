Тухель покинет «Баварию» в конце сезона

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель покинет свой пост, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, стороны договорились о том, что 50-летний немец покинет команду после окончания сезона. В ближайшее время клуб объявит об этом публично.

После 22 матчей «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в своем активе 50 очков. Мюнхенцы отстают от лидирующего «Байера» на 8 очков.