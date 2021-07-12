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«Бавария» сообщила о травме Альфонсо Дэвиса

18:30
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Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис получил травму в расположении сборной Канады на Золотом Кубке КОНКАКАФ, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

Дэвис травмировал внешнюю связку левого голеностопа. Отмечается, что 20-летний футболист будет проходить консервативное лечение.

Альфонсо Дэвис выступает за «Баварию» с начала 2019 года. Канадский футболист провел за мюнхенцев 84 матча, в которых записал на свой счёт 5 забитых голов и 12 результативных передач.

Чемпионат Германии сезона-2021/2022 стартует через месяц.

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Иван Шитик все материалы автора

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