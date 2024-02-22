«Ливерпуль» связался с представителями Хаби Алонсо

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо может продолжить работу в Англии, сообщает журналист Флориан Платтенберг.

По сведениям источника, с представителями 42-летнего испанца связался «Ливерпуль», который хочет, чтобы специалист возглавил команду в следующем сезоне. Также на Хаби Алонсо претендует «Бавария», которая ранее сообщила об уходе Томаса Тухеля по окончании сезона.

Хаби Алонсо выступал в качестве игрока за «Ливерпуль» с 2004 по 2009 год.

На данный момент «Байер» с 58 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, опережая «Баварию» на 8 очков.