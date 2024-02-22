«Бавария» интересуется кандидатурой Эмери

«Бавария» продолжает рассматривать варианты на замену Томасу Тухелю на посту главного тренера команды.

По информации Kicker, руководство мюнхенского клуба следит за Унаи Эмери, который сейчас работает в «Астон Вилле».

В среду, 21 февраля, «Бавария» объявила, что Тухель освободит свой пост в конце сезона. Мюнхенцы потерпели три поражения подряд в последних матчах, уступив «Байеру» (0:3), «Лацио» (0:1) и «Бохуму» (2:3).

Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. До этого он тренировал «Челси», «ПСЖ», дортмундскую «Боруссию» и «Майнц».

C июня по ноябрь 2012 года Эмери работал в «Спартаке». Под его руководством красно-белые одержали 12 побед в 26 встречах во всех турнирах.