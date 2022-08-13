«Лейпциг» сыграл вничью с «Кельном»

«Лейпциг» в матче 2-го тура чемпионата Германии сыграл вничью с «Кельном» со счетом 2:2.

Счет в матче открыл нападающий домашней команды Тимо Вернер на 36-й минуте, за гостей отличился форвард Флориан Диц. Во второй половине игры забил форвард «Лейпцига» Кристофер Нкунку на 56-й минуте. На 72-й минуте в свои ворота забил защитник команды хозяев Йошко Гвардиол.

В другом матче бундеслиги «Вердер» на своем поле сыграл вничью со «Штутгартом» со счетом 2:2.

За команду хозяев голы забили Никлас Фюллкруг на 4-й минуте и Оливер Берк на 90-й минуте. За «Штутгарт» отличились забитыми мячами Ватару Эндо на 38-й минуте и Силас на 77-й минуте.