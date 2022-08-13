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«Лейпциг» сыграл вничью с «Кельном»

Алексей Еремин
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«Лейпциг» в матче 2-го тура чемпионата Германии сыграл вничью с «Кельном» со счетом 2:2.

Счет в матче открыл нападающий домашней команды Тимо Вернер на 36-й минуте, за гостей отличился форвард Флориан Диц. Во второй половине игры забил форвард «Лейпцига» Кристофер Нкунку на 56-й минуте. На 72-й минуте в свои ворота забил защитник команды хозяев Йошко Гвардиол.

В другом матче бундеслиги «Вердер» на своем поле сыграл вничью со «Штутгартом» со счетом 2:2.

За команду хозяев голы забили Никлас Фюллкруг на 4-й минуте и Оливер Берк на 90-й минуте. За «Штутгарт» отличились забитыми мячами Ватару Эндо на 38-й минуте и Силас на 77-й минуте.

Германия. Бундеслига 1. 2-й тур
13 авг, 16:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
2:2
Кельн
Германия. Бундеслига 1. 2-й тур
13 авг, 16:30. Wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
2:2
Штутгарт

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Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
ЦСКА 1
Матч завершен

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
Кристофер Нкунку
Тимо Вернер
Футбол
ФК Вердер
ФК Кельн
ФК Лейпциг
ФК Штутгарт
Бундеслига
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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 2 2 0 0 4-1 6
2
 Кельн 2 1 1 0 5-3 4
3
 Фрайбург 2 1 0 1 5-3 3
4
 Боруссия М 1 1 0 0 3-1 3
5
 Бавария 1 1 0 0 6-1 3
6
 Майнц 1 1 0 0 2-1 3
7
 Унион Б 1 1 0 0 3-1 3
8
 Хоффенхайм 2 1 0 1 4-5 3
9
 Аугсбург 2 1 0 1 2-5 3
10
 Штутгарт 2 0 2 0 3-3 2
11
 РБ Лейпциг 2 0 2 0 3-3 2
12
 Вердер 2 0 2 0 4-4 2
13
 Айнтрахт Ф 2 0 1 1 2-7 1
14
 Герта 2 0 1 1 2-4 1
15
 Вольфсбург 1 0 1 0 2-2 1
16
 Бохум 2 0 0 2 3-5 0
17
 Шальке 1 0 0 1 1-3 0
18
 Байер 2 0 0 2 1-3 0
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12.08 21:30
Фрайбург – Боруссия Д
 1 : 3
13.08 16:30
Байер – Аугсбург
 1 : 2
13.08 16:30
Герта – Айнтрахт Ф
 1 : 1
13.08 16:30
Хоффенхайм – Бохум
 3 : 2
13.08 16:30
РБ Лейпциг – Кельн
 2 : 2
13.08 16:30
Вердер – Штутгарт
 2 : 2
13.08 19:30
Шальке – Боруссия М
 - : -
14.08 16:30
Майнц – Унион Б
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 1 1 0
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Шальке-04

 1 1 0
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