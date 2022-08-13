«Лейпциг» сыграл вничью с «Кельном»
«Лейпциг» в матче 2-го тура чемпионата Германии сыграл вничью с «Кельном» со счетом 2:2.
Счет в матче открыл нападающий домашней команды Тимо Вернер на 36-й минуте, за гостей отличился форвард Флориан Диц. Во второй половине игры забил форвард «Лейпцига» Кристофер Нкунку на 56-й минуте. На 72-й минуте в свои ворота забил защитник команды хозяев Йошко Гвардиол.
В другом матче бундеслиги «Вердер» на своем поле сыграл вничью со «Штутгартом» со счетом 2:2.
За команду хозяев голы забили Никлас Фюллкруг на 4-й минуте и Оливер Берк на 90-й минуте. За «Штутгарт» отличились забитыми мячами Ватару Эндо на 38-й минуте и Силас на 77-й минуте.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
2
|Кельн
|2
|1
|1
|0
|5-3
|4
|
3
|Фрайбург
|2
|1
|0
|1
|5-3
|3
|
4
|Боруссия М
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
5
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|6-1
|3
|
6
|Майнц
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Унион Б
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
8
|Хоффенхайм
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
9
|Аугсбург
|2
|1
|0
|1
|2-5
|3
|
10
|Штутгарт
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|РБ Лейпциг
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Вердер
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|
13
|Айнтрахт Ф
|2
|0
|1
|1
|2-7
|1
|
14
|Герта
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
15
|Вольфсбург
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
16
|Бохум
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
17
|Шальке
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
18
|Байер
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|12.08
|21:30
|
Фрайбург – Боруссия Д
|1 : 3
|13.08
|16:30
|
Байер – Аугсбург
|1 : 2
|13.08
|16:30
|
Герта – Айнтрахт Ф
|1 : 1
|13.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Бохум
|3 : 2
|13.08
|16:30
|
РБ Лейпциг – Кельн
|2 : 2
|13.08
|16:30
|
Вердер – Штутгарт
|2 : 2
|13.08
|19:30
|
Шальке – Боруссия М
|- : -
|14.08
|16:30
|
Майнц – Унион Б
|- : -
|14.08
|18:30
|
Бавария – Вольфсбург
|- : -
|Г
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|2
|
|
Карим Онисиво
Майнц
|2
|
|
Михаэль Грегорич
Фрайбург
|2
|П
|
|
Саша Калайджич
Штутгарт
|3
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|2
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лукас Градецки
Байер
|1
|1
|0
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|1
|1
|0
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|2
|1
|0