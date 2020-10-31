«Лейпциг» проиграл «Боруссии», «Бавария» осталась лидером бундеслиги

«Боруссия» из Менхенгладбаха победила «Лейпциг» в матче 6-го тура чемпионата Германии — 1:0.

«Лейпциг» упустил шанс выйти в единоличные лидеры бундеслиги — на его счету осталось 13 очков, а 2 больше у «Баварии» и «Боруссии» из Дортмунда.

Менхенгладбахцы идут в таблице на четвертом месте с 11 очками.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

6-й тур

«Боруссия» М — «Лейпциг» — 1:0 (0:0)

Гол: Вольф, 60.

«Боруссия»: Зоммер, Гинтер, Эльведи (Вендт, 46), Бенсебаини, Лайнер,

Хофманн, Вольф, Нойхаус (Крамер, 73), Херрманн (Штиндль, 80), Плеа (Лазаро, 80), Эмболо (Тюрам, 73).

«Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Хенрикс, Упамекано, Анхелиньо, Кампль (Форсберг, 66), Забитцер, Ольмо (Айдара, 66), Самарджич (Нкунку, 70), Серлот, Поульсен (Хван Хи Чхан, 66).

Предупреждения: Вендт, 51. Нойхаус, 56. Кампль, 61. Хван Хи Чхан, 69. Забитцер, 70. Нкунку, 90+4.

Судья: Зиберт.

31 октября. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».