«Лейпциг» проиграл «Боруссии», «Бавария» осталась лидером бундеслиги
«Боруссия» из Менхенгладбаха победила «Лейпциг» в матче 6-го тура чемпионата Германии — 1:0.
«Лейпциг» упустил шанс выйти в единоличные лидеры бундеслиги — на его счету осталось 13 очков, а 2 больше у «Баварии» и «Боруссии» из Дортмунда.
Менхенгладбахцы идут в таблице на четвертом месте с 11 очками.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
6-й тур
«Боруссия» М — «Лейпциг» — 1:0 (0:0)
Гол: Вольф, 60.
«Боруссия»: Зоммер, Гинтер, Эльведи (Вендт, 46), Бенсебаини, Лайнер,
Хофманн, Вольф, Нойхаус (Крамер, 73), Херрманн (Штиндль, 80), Плеа (Лазаро, 80), Эмболо (Тюрам, 73).
«Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Хенрикс, Упамекано, Анхелиньо, Кампль (Форсберг, 66), Забитцер, Ольмо (Айдара, 66), Самарджич (Нкунку, 70), Серлот, Поульсен (Хван Хи Чхан, 66).
Предупреждения: Вендт, 51. Нойхаус, 56. Кампль, 61. Хван Хи Чхан, 69. Забитцер, 70. Нкунку, 90+4.
Судья: Зиберт.
31 октября. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/