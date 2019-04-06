"Лейпциг" обыграл в гостях "Байер". "Штутгарт" и "Нюрнберг" победителя не выявили

"Байер" уступил дома "Лейпцигу" со счетом 2:4 в матче 28-го тура чемпионата Германии. В параллельной встрече "Штутгарт" и "Нюрнберг" сыграли вничью (1:1).

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

28-й тур

"Байер" – "РБ Лейпциг" – 2:4 (2:1)

Голы: Хаверц, 11 – с пенальти (1:0). Забитцер, 17 (1:1). Хаверц, 23 (2:1). Вернер, 64 (2:2). Форсберг, 71 – с пенальти (2:3). Кунья, 83 (2:4).

"Байер": Храдецки, Бендер, Вайзер, Та, Венделл, Баумгартлингер (Аларио, 72), Арангис, Брандт, Хаверц, Фолланд (Паулинью, 81), Бэйли.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн (Мукьеле, 46), Конате, Кампль, Забитцер, Форсберг (Демме, 85), Ляймер, Айдара (Кунья, 46), Вернер.

Предупреждения: Арангис, 16. Та, 48. Орбан, 55.

Судья: Вельц (Германия).

6 апреля. Леверкузен. Стадион "БайАрена".

"Штутгарт" – "Нюрнберг" – 1:1 (0:1)

Голы: Перейра, 42 (0:1). Озан Кабак, 75 (1:1).

"Штутгарт": Цилер, Бек (Дидави, 46), Инсуа (Соса, 78), Кемпф, Павар, Озан Кабак, Эссвайн (Гонсалес, 61), Цубер, Аскасибар, Гомес, Донис.

"Нюрнберг": Матения, Эвертон, Лайбольд, Бауэр, Мюль, Беренс, Керк (Кубо, 26. Петрак, 88), Эррас, Левен, Исхак (Мисидьян, 68), Перейра.

Предупреждения: Лайбольд, 79. Мисидьян, 81. Бауэр, 82. Павар, 87.

Судья: Вилленборг (Германия).

6 апреля. Штутгарт. Стадион "Mercedes-Benz-Arena".

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