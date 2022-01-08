«Лейпциг» под руководством Тедеско в большинстве разгромил «Майнц»
«Лейпциг» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Германии разгромил «Майнц» со счетом 4:1.
Дубль оформил Андре Силва, еще по голу забили Доминик Собослаи и Кристофер Нкунку. В составе «Майнца» отличился Джэ Сон Ли.
Отметим, что на 20-й минуте гости остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил Александр Хак.
«Лейпциг», который возглавляет экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско, занимает восьмое место в турнирной таблице бундеслиги.
«Майнц» — на десятом месте.
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