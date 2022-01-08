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«Лейпциг» под руководством Тедеско в большинстве разгромил «Майнц»

19:22
Доменико Тедеско. Фото AFP
Доменико Тедеско. Фото AFP
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«Лейпциг» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Германии разгромил «Майнц» со счетом 4:1.

Дубль оформил Андре Силва, еще по голу забили Доминик Собослаи и Кристофер Нкунку. В составе «Майнца» отличился Джэ Сон Ли.

Отметим, что на 20-й минуте гости остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил Александр Хак.

«Лейпциг», который возглавляет экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско, занимает восьмое место в турнирной таблице бундеслиги.

«Майнц» — на десятом месте.

Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
08 янв, 17:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
4:1
Майнц
Голы
Андре Силва, 21 (1:0), Собослои, 47 (2:0), Ли Джэ Сон, 57 (2:1), Нкунку, 58 (3:1), Андре Силва, 60 (4:1)
РБ Лейпциг
Гулачи Симакан Орбан Клостерманн (Восц, 82 ) Гвардиол Анхелиньо Адамс Собослои (Ребигер, 87 ) Кампль Поульсен (Нкунку, 46 ) Андре Силва (Новоа, 69 )
Майнц
Центнер Мартин (Лукоки, 82) Белль Брозински Видмер Хак Боэтиус (Баррейро, 64) Штах Ли Джэ Сон (Папела, 82) Онисиво (Небель, 82) Буркардт (Немет, 65)
Предупреждения
Ли Джэ Сон 16, Белль 59
Удаления
Хак 19
Судьи
Айтекин

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⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
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Ф1 (-1.5)

23%

2.05

П1

21%

1.38

Обе забьют - да

16%

1.83
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Ювентус

П2

20%

2.23

ТБ 2.5

17%

1.93

1X

13%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Лацио

П1

31%

1.46

Обе забьют - да

24%

1.73

ИТБ1 (1.5)

15%

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Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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