В «Барселоне» уверены в подписании Холанна
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил своему ближайшему окружению, что каталонский клуб купит нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, сообщает Esport3.
По информации источника, Лапорта провел несколько встреч с агентом 21-летнего норвежца Мино Райолой, где обсуждались условия возможного трансфера.
В нынешнем сезоне Холанн забил 19 мячей и отдал пять результативных передач в 16 матчах за «Боруссию». Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.
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Дополнительная информация:
https://www.ccma.cat/esport3/joan-laporta-confiat-en-el-fitxatge-derling-haaland/noticia/3138632/
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