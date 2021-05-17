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Спортивный директор «Боруссии» заявил, что устал отвечать на вопросы о будущем Холанда

06:30
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Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк заявил, что устал отвечать на вопросы о будущем форварда Эрлинга Холанда.

Сообщалось, что на 20-летнего норвежца претендуют «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и ряд других топ-клубов.

«Я выгляжу как попугай. Повторяю одно и то же. С Холандом мы планируем новый сезон, он останется с нами. Могу пять раз об этом сказать, но это никого не волнует», — цитирует Цорка Sky Sport Deutschland.

В текущем сезоне Холанд провел 39 матчей за «Боруссию», забив 39 голов.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1353473_Sportivnyj_direktor_Borussii_Ja_uzhe_vyglazhu_popugajem_iz_za_etih_voprosov_o_Kholande

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