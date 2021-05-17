Спортивный директор «Боруссии» заявил, что устал отвечать на вопросы о будущем Холанда

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк заявил, что устал отвечать на вопросы о будущем форварда Эрлинга Холанда.

Сообщалось, что на 20-летнего норвежца претендуют «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и ряд других топ-клубов.

«Я выгляжу как попугай. Повторяю одно и то же. С Холандом мы планируем новый сезон, он останется с нами. Могу пять раз об этом сказать, но это никого не волнует», — цитирует Цорка Sky Sport Deutschland.

В текущем сезоне Холанд провел 39 матчей за «Боруссию», забив 39 голов.