Спортивный директор «Боруссии» заявил, что устал отвечать на вопросы о будущем Холанда
06:30
Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк заявил, что устал отвечать на вопросы о будущем форварда Эрлинга Холанда.
Сообщалось, что на 20-летнего норвежца претендуют «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и ряд других топ-клубов.
«Я выгляжу как попугай. Повторяю одно и то же. С Холандом мы планируем новый сезон, он останется с нами. Могу пять раз об этом сказать, но это никого не волнует», — цитирует Цорка Sky Sport Deutschland.
В текущем сезоне Холанд провел 39 матчей за «Боруссию», забив 39 голов.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1353473_Sportivnyj_direktor_Borussii_Ja_uzhe_vyglazhu_popugajem_iz_za_etih_voprosov_o_Kholande
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