«Боруссия» Дортмунд победила «Лейпциг» и сохранила первое место для «Баварии»
«Боруссия» из Дортмунда обыграла «Лейпциг» в выездном матче 15-го тура чемпионата Германии — 3:1. Дубль оформил форвард черно-желтых Эрлин Холанн.
Поражение «Лейпцига» позволило сохранить первое место «Баварии», которая накануне уступила другой «Боруссии» — из Менхенгладбаха. Дортмундцы поднялись в таблице на четвертую строчку.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
15-й тур
«Лейпциг» — «Боруссия» — 1:3 (0:0)
Голы: Санчо, 55 (0:1). Холанн, 71 (0:2). Холанн, 84 (0:3). Серлот, 89 (1:3).
«Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Упамекано, Анхелиньо, Забитцер (Клостерманн, 61), Форсберг (Серлот, 61), Ольмо, Айдара (Хван Хи Чхан, 71), Адамс, Поульсен (Самарджич, 88).
«Боруссия»: Бюрки, Хуммельс, Менье, Аканджи, Витсель (Эмре Джан, 30), Ройс (Брандт, 85), Дилэйни (Загаду, 69), Рафаэл Геррейру, Санчо (Тиггес, 85), Рейна, Холанн.
Предупреждения: Дилэйни, 32. Аканджи, 73.
Судья: Зиберт.
9 января. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/
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