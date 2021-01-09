«Боруссия» Дортмунд победила «Лейпциг» и сохранила первое место для «Баварии»

«Боруссия» из Дортмунда обыграла «Лейпциг» в выездном матче 15-го тура чемпионата Германии — 3:1. Дубль оформил форвард черно-желтых Эрлин Холанн.

Поражение «Лейпцига» позволило сохранить первое место «Баварии», которая накануне уступила другой «Боруссии» — из Менхенгладбаха. Дортмундцы поднялись в таблице на четвертую строчку.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

15-й тур

«Лейпциг» — «Боруссия» — 1:3 (0:0)

Голы: Санчо, 55 (0:1). Холанн, 71 (0:2). Холанн, 84 (0:3). Серлот, 89 (1:3).

«Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Упамекано, Анхелиньо, Забитцер (Клостерманн, 61), Форсберг (Серлот, 61), Ольмо, Айдара (Хван Хи Чхан, 71), Адамс, Поульсен (Самарджич, 88).

«Боруссия»: Бюрки, Хуммельс, Менье, Аканджи, Витсель (Эмре Джан, 30), Ройс (Брандт, 85), Дилэйни (Загаду, 69), Рафаэл Геррейру, Санчо (Тиггес, 85), Рейна, Холанн.

Предупреждения: Дилэйни, 32. Аканджи, 73.

Судья: Зиберт.

9 января. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».