Левандовски заявил, что в прошедшем сезоне играл только на 90%

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о своей игре в текущем сезоне. Он является фаворитом в борьбе за «Золотую бутсу».

— Мне скоро будет 32, но я чувствую себя на 27, может быть, меньше, — цитирует поляка Sport Bild. — Я хочу играть на высшем уровне очень долго. Не вижу никаких ограничений для себя. Чувствую, что не использовал весь свой потенциал в этом сезоне, я играл на 90%. Хочу продолжать преодолевать свои границы и забивать еще больше голов.

Если честно, я вижу, что у нас немало шансов выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. В команде хорошая атмосфера, мы чувствуем химию между собой.

Я играю в бундеслиге 10 лет, все привыкли к тому, что я всегда забиваю голы и хорошо играю, но знаю, что мне всегда нужно показывать что-то новое, а иногда и захватывающее. Я хочу стать лучшим игроком, лучшим нападающим, чтобы забить больше голов

Должен сказать, что первые три или четыре месяца в начале сезона были очень трудными для нас, и каждый забитый мной гол был очень важен для нас. Голы являются лишь частью игры. В конце концов, самое главное, сколько титулов вы завоюете. Если я забиваю голы и это помогает нам выигрывать титулы, это лучшее, что может случиться со мной.