Левандовски потребуется небольшая операция

Нападающего «Баварии» Роберта Левандовски беспокоит травма паха. Ему предстоит операция, после которой нападающий пропустит около полутора недель, сообщает Kicker.

При этом пока не известно, когда именно капитан сборной Польши пройдет процедуру.

31-летний Левандовски в текущем сезоне провел за «Баварию» 16 матчей во всех турнирах и забил 20 мячей.

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