Левандовски побил рекорд Герда Мюллера по голам в первом круге бундеслиги

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски опередил легенду немецкого футбола Герда Мюллера по забитым мячам в первом круге бундеслиги.

На счету польского форварда 22 гола в 16 играх (один матч он пропустил), что на два больше, нежели у Мюллера в сезоне-1968/69.

После первого круга мюнхенцы лидируют в турнирной таблице с 39 очками, у «Лейпцига» — 35.

? — Most @Bundesliga_DE goals scored at the half-way point of a season (17 matches)



22 — @lewy_official — 2020/21

20 — Gerd M?ller — 1968/69

19 — Peter Meyer — 1967/68

19 — Gerd M?ller — 1972/73

19 — Gerd M?ller — 1976/77

19 — Lewandowski — 2019/20#FCAFCB #Bundesliga