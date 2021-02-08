Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски назван лучшим игроком полуфинального матча клубного чемпионата мира против «Аль-Ахли» (2:0). 32-летний поляк забил оба мяча во встрече. На его счету стало 29 голов в 26 матчах сезона.

В финале клубного ЧМ «Бавария» сыграет с мексиканским «Тигрес», который накануне одолел «Палмейрас» (1:0).

Финал пройдет 11 февраля, начало — в 21.00 по московскому времени.