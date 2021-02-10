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Дэйвис рассчитывает быть претендентом на «Золотой мяч»

03:19

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэйвис признался, что хотел бы выиграть «Золотой мяч». Также канадец назвал нескольких игроков из бундеслиги, которые могут быть в числе претендентов на эту награду.

— Холанд, безусловно, будет претендовать на «Золотой мяч», я также могу представить Джейдона Санчо в числе кандидатов, — цитирует Bild Дэйвиса. - Я тоже хотел бы быть там, почему бы и нет? В «Баварии» всегда есть кандидаты на «Золотой мяч».

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