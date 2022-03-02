Левандовски может продолжить карьеру в «ПСЖ»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в «ПСЖ». Агент 33-летнего поляка Пини Захави знает об интересе со стороны парижан, который уже вели предварительные переговоры по игроку прошлым летом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 39 мячей и отдал три результативные передачи в 33 матчах за мюнхенскую команду. Его контракт с «Баварией» действует до лета 2023 года.

Руководство «Баварии» не хочет предлагать нападающему новое долгосрочное соглашение, считая подобную сделку рискованной.