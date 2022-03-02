Левандовски может продолжить карьеру в «ПСЖ»
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в «ПСЖ». Агент 33-летнего поляка Пини Захави знает об интересе со стороны парижан, который уже вели предварительные переговоры по игроку прошлым летом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
В нынешнем сезоне Левандовски забил 39 мячей и отдал три результативные передачи в 33 матчах за мюнхенскую команду. Его контракт с «Баварией» действует до лета 2023 года.
Руководство «Баварии» не хочет предлагать нападающему новое долгосрочное соглашение, считая подобную сделку рискованной.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|24
|19
|1
|4
|75-26
|58
|
2
|Боруссия Д
|24
|16
|2
|6
|64-37
|50
|
3
|Байер
|24
|13
|5
|6
|63-39
|44
|
4
|РБ Лейпциг
|24
|12
|4
|8
|50-28
|40
|
5
|Фрайбург
|24
|11
|7
|6
|39-26
|40
|
6
|Хоффенхайм
|24
|12
|4
|8
|47-36
|40
|
7
|Майнц
|24
|10
|4
|10
|35-29
|34
|
8
|Унион Б
|24
|10
|7
|7
|32-32
|37
|
9
|Кельн
|24
|9
|9
|6
|36-38
|36
|
10
|Айнтрахт Ф
|24
|8
|7
|9
|33-36
|31
|
11
|Бохум
|24
|8
|5
|11
|25-34
|29
|
12
|Арминия
|24
|5
|10
|9
|22-32
|25
|
13
|Вольфсбург
|24
|8
|4
|12
|26-37
|28
|
14
|Аугсбург
|24
|5
|8
|11
|26-41
|23
|
15
|Боруссия М
|24
|7
|6
|11
|32-48
|27
|
16
|Штутгарт
|24
|4
|7
|13
|28-45
|19
|
17
|Герта
|24
|6
|5
|13
|25-54
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|24
|3
|5
|16
|22-62
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|4.03
|22:30
|
Арминия – Аугсбург
|- : -
|5.03
|17:30
|
Бавария – Байер
|- : -
|5.03
|17:30
|
Бохум – Гр. Фюрт
|- : -
|5.03
|17:30
|
Вольфсбург – Унион Б
|- : -
|5.03
|17:30
|
Герта – Айнтрахт Ф
|- : -
|5.03
|17:30
|
РБ Лейпциг – Фрайбург
|- : -
|5.03
|20:30
|
Штутгарт – Боруссия М
|- : -
|6.03
|17:30
|
Майнц – Боруссия Д
|- : -
|6.03
|19:30
|
Кельн – Хоффенхайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|28
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|21
|2
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|20
|1
|5
|
|
Роберт Андрих
Байер
|19
|1
|4
Новости