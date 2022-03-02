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Сегодня, 18:52

Левандовски может продолжить карьеру в «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
Роберт Левандовски.
Фото AFP

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в «ПСЖ». Агент 33-летнего поляка Пини Захави знает об интересе со стороны парижан, который уже вели предварительные переговоры по игроку прошлым летом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 39 мячей и отдал три результативные передачи в 33 матчах за мюнхенскую команду. Его контракт с «Баварией» действует до лета 2023 года.

Руководство «Баварии» не хочет предлагать нападающему новое долгосрочное соглашение, считая подобную сделку рискованной.

Роберт Левандовски
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 24 19 1 4 75-26 58
2
 Боруссия Д 24 16 2 6 64-37 50
3
 Байер 24 13 5 6 63-39 44
4
 РБ Лейпциг 24 12 4 8 50-28 40
5
 Фрайбург 24 11 7 6 39-26 40
6
 Хоффенхайм 24 12 4 8 47-36 40
7
 Майнц 24 10 4 10 35-29 34
8
 Унион Б 24 10 7 7 32-32 37
9
 Кельн 24 9 9 6 36-38 36
10
 Айнтрахт Ф 24 8 7 9 33-36 31
11
 Бохум 24 8 5 11 25-34 29
12
 Арминия 24 5 10 9 22-32 25
13
 Вольфсбург 24 8 4 12 26-37 28
14
 Аугсбург 24 5 8 11 26-41 23
15
 Боруссия М 24 7 6 11 32-48 27
16
 Штутгарт 24 4 7 13 28-45 19
17
 Герта 24 6 5 13 25-54 23
18
 Гр. Фюрт 24 3 5 16 22-62 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
4.03 22:30
Арминия – Аугсбург
 - : -
5.03 17:30
Бавария – Байер
 - : -
5.03 17:30
Бохум – Гр. Фюрт
 - : -
5.03 17:30
Вольфсбург – Унион Б
 - : -
5.03 17:30
Герта – Айнтрахт Ф
 - : -
5.03 17:30
РБ Лейпциг – Фрайбург
 - : -
5.03 20:30
Штутгарт – Боруссия М
 - : -
6.03 17:30
Майнц – Боруссия Д
 - : -
6.03 19:30
Кельн – Хоффенхайм
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 28
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 21 2 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 20 1 5
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 19 1 4
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