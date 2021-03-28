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Лев впечатлен уровнем Нойера

13:48
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился мнением о вратаре национальной команды и «Баварии» Мануэле Нойере.

«В данный момент Нойер очень впечатляет на тренировках. Ему 35 лет, у него уже отличная карьера, но он все еще сохраняет мотивацию и ставит перед собой высокие задачи. Он голоден до титулов. Думаю, он будет играть на высоком уровне еще много лет», — приводит Goal слова Лева.

Сегодня, 28 марта Германия проведет матч против Румынии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Начало встречи — в 21.45 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/neuer-35-top-level-few-more-years-low/oj4mqvrf75fd1nhpbmieudo83

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