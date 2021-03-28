Лев впечатлен уровнем Нойера
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился мнением о вратаре национальной команды и «Баварии» Мануэле Нойере.
«В данный момент Нойер очень впечатляет на тренировках. Ему 35 лет, у него уже отличная карьера, но он все еще сохраняет мотивацию и ставит перед собой высокие задачи. Он голоден до титулов. Думаю, он будет играть на высоком уровне еще много лет», — приводит Goal слова Лева.
Сегодня, 28 марта Германия проведет матч против Румынии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Начало встречи — в 21.45 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/neuer-35-top-level-few-more-years-low/oj4mqvrf75fd1nhpbmieudo83
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю