Киммих: «Думаю, мы опоздали с бойкотом чемпионата мира на 10 лет»

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал возможный бойкот чемпионата мира в Катаре в 2022 году.

«Думаю, с бойкотом мы опоздали лет на 10. Место проведения турнира стало известно не в этом году. Нужно было думать 10 лет назад об этом. Теперь нужно использовать платформы и говорить о важных вещах. Дело не только в футболистах. Мы должны вместе работать», — цитирует Киммиха Reuters.

Ранее сообщалось, что более 6700 рабочих-мигрантов из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки погибли в Катаре с декабря 2010 года на стройках объектов ЧМ-2022.