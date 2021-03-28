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Киммих: «Думаю, мы опоздали с бойкотом чемпионата мира на 10 лет»

12:52

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал возможный бойкот чемпионата мира в Катаре в 2022 году.

«Думаю, с бойкотом мы опоздали лет на 10. Место проведения турнира стало известно не в этом году. Нужно было думать 10 лет назад об этом. Теперь нужно использовать платформы и говорить о важных вещах. Дело не только в футболистах. Мы должны вместе работать», — цитирует Киммиха Reuters.

Ранее сообщалось, что более 6700 рабочих-мигрантов из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки погибли в Катаре с декабря 2010 года на стройках объектов ЧМ-2022.

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