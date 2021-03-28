Киммих: «Думаю, мы опоздали с бойкотом чемпионата мира на 10 лет»
Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал возможный бойкот чемпионата мира в Катаре в 2022 году.
«Думаю, с бойкотом мы опоздали лет на 10. Место проведения турнира стало известно не в этом году. Нужно было думать 10 лет назад об этом. Теперь нужно использовать платформы и говорить о важных вещах. Дело не только в футболистах. Мы должны вместе работать», — цитирует Киммиха Reuters.
Ранее сообщалось, что более 6700 рабочих-мигрантов из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки погибли в Катаре с декабря 2010 года на стройках объектов ЧМ-2022.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю