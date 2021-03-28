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«Бавария» хочет продлить контракт с Горецкой

19:10
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«Бавария» намерена продлить контракт с полузащитником Леоном Горецкой, сообщает в Twitter инсайдер Фабрицио Романо. Чемпионы Германии уже работают в этом направлении.

Действующее соглашение футболиста с мюнхенским клубом рассчитано до июня 2022 года. В текущем сезоне 26-летний хавбек сыграл 27 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 7 голов и 9 результативных передач.

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