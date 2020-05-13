Кто заплатит за перенос матча? В Германии меняют правила и регламент

Германская футбольная лига сегодня и завтра внесет последние изменения в документы, регламентирующие проведение чемпионата страны. В первую очередь клубы обеих бундеслиг должны согласовать новый календарь. Кроме того, необходимо на всякий случай утвердить принципы определения мест команд и условия обмена между лигами на случай, если не удастся завершить турниры.

Лиге дадут право в короткие сроки менять место проведения матча и переносить его на нейтральное поле, если по каким-либо причинам, в первую очередь связанным с заражением коронавирусом, его нельзя провести, как планировалось. Если перенос случится не по вине клуба, расходы на себя возьмет сама лига.

В официальных документах зафиксируют изменение трансферных окон, которые изначально планировались в период с 1 июля по 31 августа и с 1 января по 31 января будущего года. Наконец, клубам необходимо согласовать увеличение числа замен: недавно ИФАБ разрешил менять по пять игроков — трижды в течение игры, а также в перерыве. (Александр Бобров)