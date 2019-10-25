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Ковач потребовал большего уважения от СМИ к тренерам и своей работе

14:38
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Главный тренер «Баварии» Нико Ковач провел активную дискуссию с представителями СМИ накануне матча 9-го тура чемпионата Германии против «Униона». Хорватский специалист потребовал большего уважения к тренерам и своей работе. Он отметил нервную обстановку и давление на него.

Ранее сообщалось, что Ковач может быть уволен после ухода президента мюнхенского клуба Ули Хенесса. 67-летний функционер покинет свой пост после новых выборов, которые пройдут 15 ноября.

Хенесс поддерживал Ковача, несмотря на критику хорватского специалиста, в то время как председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге, наоборот, хотел бы сменить тренера. Румменигге хочет пригласить в клуб бывшего главного тренера «Лейпцига» Ральфа Рангника.

После восьми туров «Бавария» набрала 15 очков и занимает третье место в чемпионате Германии.

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