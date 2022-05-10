Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 17:03

Коман получил дисквалификацию на три матча бундеслиги

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман получил дисквалификацию на три матча бундеслиги, сообщает Sport1.

В игре 33-го тура чемпионата Германии против «Штутгарта» (2:2) француз ударил по лицу защитника команды соперника Константиноса Мавропаноса, за что был удален с поля.

Таким образом, футболист пропустит последний тур нынешнего сезона бундеслиги, а также две стартовых матча следующего сезона.

В этом сезоне 25-летний Коман провел в составе мюнхенцев 32 матча, в которых забил 8 мячей и сделал 6 результативных передач.

Коман, ранее выступавший за французский «ПСЖ» и итальянский «Ювентус», дебютировал во взрослом футболе в феврале 2013 года и с тех пор выигрывал лиги своих стран каждый год.

Кингсли Коман
ФК Бавария
ФК Штутгарт
1
0
Читайте также
Цинк: причины и симптомы дефицита и его роль в организме человека
Эпопея с трансфером Эрлинга Холанда окончена. Вундеркинда из Норвегии не смогли купить даже «Реал» и «Барселона»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Адейеми на этой неделе пройдет медобследование для завершения перехода в «Боруссию»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 33 24 4 5 95-35 76
2
 Боруссия Д 33 21 3 9 83-51 66
3
 Байер 33 18 7 8 78-46 61
4
 РБ Лейпциг 33 17 6 10 71-36 57
5
 Фрайбург 33 15 10 8 57-44 55
6
 Унион Б 33 15 9 9 47-42 54
7
 Кельн 33 14 10 9 51-47 52
8
 Хоффенхайм 33 13 7 13 57-55 46
9
 Майнц 33 13 6 14 48-43 45
10
 Боруссия М 33 11 9 13 49-60 42
11
 Бохум 33 12 6 15 36-49 42
12
 Айнтрахт Ф 33 10 11 12 43-47 41
13
 Вольфсбург 33 12 5 16 41-52 41
14
 Аугсбург 33 9 8 16 37-55 35
15
 Герта 33 9 6 18 36-69 33
16
 Штутгарт 33 6 12 15 39-58 30
17
 Арминия 33 5 12 16 26-52 27
18
 Гр. Фюрт 33 3 9 21 27-80 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
14.05 16:30
Арминия – РБ Лейпциг
 - : -
14.05 16:30
Аугсбург – Гр. Фюрт
 - : -
14.05 16:30
Байер – Фрайбург
 - : -
14.05 16:30
Боруссия Д – Герта
 - : -
14.05 16:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 - : -
14.05 16:30
Вольфсбург – Бавария
 - : -
14.05 16:30
Майнц – Айнтрахт Ф
 - : -
14.05 16:30
Унион Б – Бохум
 - : -
14.05 16:30
Штутгарт – Кельн
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 34
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 24
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 21
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 14
Марко Ройс

Марко Ройс

Боруссия Д

 12
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 12
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 28 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 27 1 6
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 28 1 6
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости