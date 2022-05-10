Коман получил дисквалификацию на три матча бундеслиги

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман получил дисквалификацию на три матча бундеслиги, сообщает Sport1.

В игре 33-го тура чемпионата Германии против «Штутгарта» (2:2) француз ударил по лицу защитника команды соперника Константиноса Мавропаноса, за что был удален с поля.

Таким образом, футболист пропустит последний тур нынешнего сезона бундеслиги, а также две стартовых матча следующего сезона.

В этом сезоне 25-летний Коман провел в составе мюнхенцев 32 матча, в которых забил 8 мячей и сделал 6 результативных передач.

Коман, ранее выступавший за французский «ПСЖ» и итальянский «Ювентус», дебютировал во взрослом футболе в феврале 2013 года и с тех пор выигрывал лиги своих стран каждый год.