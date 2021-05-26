«Айнтрахт» назвал имя нового главного тренера
15:28
«Айнтрахт» определился с новым главным тренером. С командой будет работать Оливер Гласнер, сообщает сайт клуба.
Он подписал контракт с командой до 30 июня 2024 года.
По итогам сезона «Айнтрахт» занял 5-е место в турнирной таблице бундеслиги. Было заранее объявлено, что главный тренер Ади Хюттер покинет команду летом.
До этого 46-летний Гласнер работал в «Риде», ЛАСКе и «Вольфсбурге».
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