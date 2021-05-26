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«Айнтрахт» назвал имя нового главного тренера

15:28
Оливер Гласнер (в центре). Фото ФК «Айнтрахт».
Оливер Гласнер (в центре). Фото ФК «Айнтрахт».
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«Айнтрахт» определился с новым главным тренером. С командой будет работать Оливер Гласнер, сообщает сайт клуба.

Он подписал контракт с командой до 30 июня 2024 года.

По итогам сезона «Айнтрахт» занял 5-е место в турнирной таблице бундеслиги. Было заранее объявлено, что главный тренер Ади Хюттер покинет команду летом.

До этого 46-летний Гласнер работал в «Риде», ЛАСКе и «Вольфсбурге».

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