«Айнтрахт» назвал имя нового главного тренера

«Айнтрахт» определился с новым главным тренером. С командой будет работать Оливер Гласнер, сообщает сайт клуба.

Oliver Glasner wird neuer Cheftrainer von Eintracht Frankfurt! Der geb?rtige Salzburger hat am heutigen Mittwoch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben ??



Gude und herzlich willkommen! ?? — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 26, 2021

Он подписал контракт с командой до 30 июня 2024 года.

По итогам сезона «Айнтрахт» занял 5-е место в турнирной таблице бундеслиги. Было заранее объявлено, что главный тренер Ади Хюттер покинет команду летом.

До этого 46-летний Гласнер работал в «Риде», ЛАСКе и «Вольфсбурге».