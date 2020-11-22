Клопп не заинтересован в работе со сборной Германии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что пока не заинтересован в работе со сборной Германии.

«Наверное, этот вопрос задают мне чаще всего, — цитирует Клоппа Goal. — В будущем, возможно. Сейчас? Нет. У меня есть работа. Очень ответственная и интересная работа. Так что я не ищу нового вызова. Мне хватает забот, когда я просыпаюсь по утрам».

60-летний Йоахим Лев возглавляет сборную Германии последние 14 лет. Недавно команда потерпела историческое поражение от Испании (0:6) в рамке Лиги наций.

Напомним, поражение от Испании стало для Германии крупнейшим с 1931 года.