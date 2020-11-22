Клопп не заинтересован в работе со сборной Германии
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что пока не заинтересован в работе со сборной Германии.
«Наверное, этот вопрос задают мне чаще всего, — цитирует Клоппа Goal. — В будущем, возможно. Сейчас? Нет. У меня есть работа. Очень ответственная и интересная работа. Так что я не ищу нового вызова. Мне хватает забот, когда я просыпаюсь по утрам».
60-летний Йоахим Лев возглавляет сборную Германии последние 14 лет. Недавно команда потерпела историческое поражение от Испании (0:6) в рамке Лиги наций.
Напомним, поражение от Испании стало для Германии крупнейшим с 1931 года.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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