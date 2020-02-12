Клинсманн хотел стать техническим директором «Герты», но не договорился об условиях

Юрген Клинсманн не смог получить пост технического директора «Герты», сообщает Kicker. 55-летний немец подал в отставку с поста главного тренера берлинцев 11 февраля, через 2,5 месяца после назначения.

Клинсманн хотел вернуться к административной работе, но не смог договориться с «Гертой» об условиях контракта. Тем не менее, стороны могут вернуться к переговорам в конце сезона.

Под руководством Клинсманна «Герта» 3 раза победила, 3 раза сыграла вничью и 3 раза проиграла в чемпионате Германии, а также вылетела из Кубка Германии на стадии 1/8 финала. После 21 тура «Герта» занимает 14 место в бундеслиге с 23 очками.