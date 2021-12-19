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«Кельн» на последних минутах победил «Штутгарт»

21:23
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«Кельн» одолел «Штутгарт» в матче 17-го тура чемпионата Германии. Встреча закончилась минимальной победой хозяев поля — 1:0.

«Кельн» набрал 25 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. «Штутгарт» остался на 16-й строчке (17 очков).

Германия. Бундеслига 1. 17-й тур
19 дек, 19:30. Rhein-Energie-Stadion (Кельн)
Кельн
1:0
Штутгарт
Голы
Модест, 88 (1:0)
Кельн
Швебе Шмиц Хюберс Кцихос (Килиан, 86 ) Озджан Хектор Дуда (Ут, 57 ) Шауб (Хорн, 56 ) Андерссон (Тильманн, 57 ) Кайнц (Шиндлер, 71 ) Модест
Штутгарт
Мюллер Антон Мавропанос Ито Эндо Ферстер (Нарти, 72) Мангаля Климовиц (Тибиди, 72) Кулибали (Фагир, 90) Мармуш (Катомпа Мвумпа, 71) Фюрих (Штенцель, 79)
Предупреждения
Кайнц 69, Хектор 86, Тильманн 90  -  Мармуш 21
Судьи
Данкерт

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Наполи

1X

21%

1.40

ИТБ1 (1.0)

17%

1.42

X2

15%

1.65
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта 1
Рома 4
Матч завершен

П1

26%

1.69

Обе забьют - да

19%

1.59

ТБ 3.0

18%

1.93
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 2
Ливерпуль 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.72

П2

23%

1.58

Ф2 (-1.0)

14%

2.03

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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