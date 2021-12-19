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«Байер» уступил «Фрайбургу», Лунев остался в запасе

19:24
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«Байер» уступил «Фрайбургу» в матче 17-го тура чемпионата Германии. Команда из Леверкузена проиграла со счетом 1:2.

Российский голкипер «аспириновых» Андрей Лунев провел матч в запасе.

Благодаря победе «Фрайбург» обошел леверкузенский клуб в турнирной таблице бундеслиги и теперь занимает третье место (29 очков). «Байер» идет четвертым (28).

Германия. Бундеслига 1. 17-й тур
19 дек, 17:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
2:1
Байер
Голы
Грифо, 33 (1:0), Арангис, 45 (1:1), Шаде, 84 (2:1)
Фрайбург
Флеккен Линхарт Шлоттербек Кюблер Гюнтер Хаберер (Эггештайн, 80 ) Хефлер Хелер Шоллои (Шаде, 56 ) Чон У Ен (Шлоттербек, 90 ) Грифо (Демирович, 80 )
Байер
Градецки Та Коссуну Синкгравен (Баккер, 87) Фримпонг Андрих Демирбай (Сертдемир, 87) Арангис (Паласиос, 80) Вирц Шик (Паулинью, 76) Адли (Аларио, 76)
Предупреждения
Шлоттербек 30, Хелер 86  -  Фримпонг 32, Андрих 39, Коссуну 82
Судьи
Кортус

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 1
Ливерпуль 0
1-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.72

П2

23%

1.58

Ф2 (-1.0)

14%

2.03
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Наполи

1X

21%

1.40

ИТБ1 (1.0)

17%

1.42

X2

15%

1.65
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта 1
Рома 4
Матч завершен

П1

26%

1.69

Обе забьют - да

19%

1.59

ТБ 3.0

18%

1.93

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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