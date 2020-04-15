Кай Хаверц: «Мне нравится в Леверкузене, но я готов сделать большой шаг вперед»

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц прокомментировал слухи о своем возможном уходе из команды. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к нему со стороны «Баварии», «Барселоны», «Реала», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

— Я готов сделать большой шаг вперед, мне нравится принимать вызовы, — цитирует Bild Хаверца. — В том числе, мне было бы интересно попробовать себя за рубежом. «Байер» — отличный клуб, мне нравится в Леверкузене. Я всегда говорил об этом, но в какой-то момент мне нужно сделать следующий шаг в карьере, попробовать реализовать амбиции.

На счету Хаверца 10 голов и 8 результативных передач в 34 матчах за «Байер» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 20-летнего немца в 81 миллион евро.