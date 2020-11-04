Карл-Хайнц Румменигге: «Вопрос с Алабой тянется несколько месяцев. «Баварии» нужно знать, останется он или нет»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о переговорах по новому контракту с защитником команды, Давидом Алабой.

— Не знаю, уйдет ли Давид, — приводит Bild слова Румменигге. — Две недели назад у нас была встреча с его отцом и его советником Пини Захави. Разговор был нормальный, все прошло в хорошей обстановке. Однако я должен заметить, что вопрос о новом контракте с Алабой тянется уже несколько месяцев. В какой-то момент нам уже нужно будет планировать, что делать в следующем сезоне. Нам нужно знать, останется ли Алаба в «Баварии». Его решение сейчас очень важно.

Я уверен, что игрокам будут советовать оставаться в клубах, если они чувствуют себя комфортно. Давид сейчас добивается успехов с нами, и все в клубе хотят, чтобы он остался. Алаба — отличный футболист и замечательный человек. Теперь он должен принять решение для себя.

Алаба выступает за «Баварию» с 2008 года. В сезоне-2020/21 на счету 28-летнего австрийца 1 результативная передача в 9 матчах за команду из Мюнхена. Контракт футболиста действует до конца сезона-2020/21.