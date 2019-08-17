Карл-Хайнц Румменигге — о Коутинью: «Имя не играет роли, а только уровень игры»
01:45
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге после матча с «Гертой» (2:2) подтвердил, что на неделе летал в Барселону для переговоров по Филиппе Коутинью. Бразилец на правах аренды присоединится к мюнхенскому клубу.
— Подтверждаю, что в среду вместе со спортивным директором я был в Барселоне, где мы достигли согласия как с клубом, так и с футболистом, — цитирует пресс-служба клуба Румменигге. — Мы уже давно работали над переходом Коутинью. Имя не играет роли, а только уровень игры.
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https://fcbayern.com/ru/news/2019[2]/08/fc-bayern-erzielt-einigung-mit-barcelona-ueber-coutinho-transfer