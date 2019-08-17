Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге после матча с «Гертой» (2:2) подтвердил, что на неделе летал в Барселону для переговоров по Филиппе Коутинью. Бразилец на правах аренды присоединится к мюнхенскому клубу.

— Подтверждаю, что в среду вместе со спортивным директором я был в Барселоне, где мы достигли согласия как с клубом, так и с футболистом, — цитирует пресс-служба клуба Румменигге. — Мы уже давно работали над переходом Коутинью. Имя не играет роли, а только уровень игры.

«Бавария» объявила о договоренности по Коутинью