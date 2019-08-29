Генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал продление контракта с нападающим Робертом Левандовски. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

— Для меня Роберт — лучший центральный нападающий в мире, — приводятся слова генерального директора в Twitter «Баварии». — Многие годы был оплотом нашей команды, поэтому мы очень рады, что он долгое время будет играть за «Баварию».

31-летний польский футболист выступает за «Баварию» с 2014 года. В текущем сезоне Левандовски провел 4 матча за команду и забил 6 голов.

Левандовски продлил контракт с «Баварией»