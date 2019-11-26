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Капитан «Вердера» продлил контракт с клубом

10:57
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Защитник Никлас Мойсандер подписал новый контракт с «Вердером». Срок действия соглашения с 34-летним финном не разглашается, сообщает официальный сайт клуба.

Мойсандер перешел в «Вердер» в 2016 году из «Сампдории». На его счету 88 матчей за бременцев и два забитых гола в бундеслиге. Перед стартом этого сезона защитник получил в клубе капитанскую повязку.

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