Капитан «Вердера» продлил контракт с клубом

Защитник Никлас Мойсандер подписал новый контракт с «Вердером». Срок действия соглашения с 34-летним финном не разглашается, сообщает официальный сайт клуба.

Мойсандер перешел в «Вердер» в 2016 году из «Сампдории». На его счету 88 матчей за бременцев и два забитых гола в бундеслиге. Перед стартом этого сезона защитник получил в клубе капитанскую повязку.

? Der Kapit?n bleibt! Niklas #Moisander hat seinen Vertrag bei #Werder vorzeitig verl?ngert.? ? ?

Das gab Gesch?ftsf?hrer Frank #Baumann soeben auf der Mitgliederversammlung bekannt.



Sch?n, dass du an Bord bleibst, K?pt'n!?



? https://t.co/pl3z46h3lK#WerderMV pic.twitter.com/UVUtToDXbM — SV Werder Bremen (@werderbremen) November 25, 2019

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