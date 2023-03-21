Канселу хочет остаться в «Баварии», но клуб не готов платить за него 70 миллионов евро

Защитник «Баварии» Жоау Канселу, выступающий за немецкий клуб на правах аренды из «Манчестер Сити», хотел бы остаться в команде, сообщает Sky Germany.

По информации источника, 28-летний португалец выразил желание перейти в «Баварию» на постоянной основе, но мюнхенцы не готовы платить 70 миллионов евро, которые прописаны в качестве опции выкупа по условиям аренды. Кроме того, за Канселу готова побороться «Барселона».

«Бавария» арендовала защитника в январе этого года. С того момента он провел 9 матчей за клуб, забил 1 гол и отдал результативные передачи.