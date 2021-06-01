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Кан: «С Румменигге «Бавария» выиграла все, что только можно выиграть»

14:26
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Бывший вратарь и член совета директоров «Баварии» Оливер Кан поделился мнением о Карл-Хайнце Румменигге, который 30 июня досрочно покинет пост председателя правления клуба.

«Карл-Хайнц проделал в «Баварии» замечательную работу. За последние 20 лет под его руководством клуб выиграл все, что только можно выиграть. Его вклад в успехи «Баварии» невозможно недооценить.

Пришло время мне взять на себя ответственность и стать главой «Баварии». За последние 18 месяцев я изучил все аспекты работы клуба. Я хорошо понимаю, как он работает и какие вызовы нас ждут в будущем. Я осознают сложность задачи и тяжесть ответственности. Я готов взять их на себя", — цитирует Кана официальный сайт «Баварии».

Румменигге покидает клуб по собственной инициативе. Его пост с 1 июля займет Кан.

Контракт Румменигге с «Баварией» был рассчитан до 31 декабря 2021 года. Он занимал различные посты в руководстве с 1991 года.

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/en/news/2021/06/karl-heinz-rummenigge-steps-down-as-ceo---oliver-kahn-succeeds-him-on-1-july

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